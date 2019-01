Protest w Gdańsku przed pomnikiem ks. Jankowskiego. "Obraża ofiary"

W Gdańsku przed pomnikiem oskarżanego o pedofilię ks. Henryka Jankowskiego odbył się protest. Monument zakryto białym prześcieradłem, żeby "nie straszył mieszkańców Gdańska". - Nie chodzi o zemstę na Kościele, chodzi o ofiary - powiedziała posłanka Ewa Lieder.

Przed gdańskim pomnikiem ks. Henryka Jankowskiego po godz. 18 zgromadziło się kilkadziesiąt osób. - Ja, moja partia, wszyscy rozsądni ludzie i ci wszyscy, którzy nie mają łusek na oczach wiedzą, że trzeba dojść do prawdy. Że pedofilia, molestowanie to najgorsze, co może spotkać człowieka, a szczególnie człowieka, który jest dzieckiem, który jeszcze nie umie się bronić - mówiła posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder.