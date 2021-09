Protest sędziów. Odmówili i wyszli. Kolegium Sądu Najwyższego zerwane

"Nie możemy akceptować lekceważenia prawa"

- Nie chodzi o to, że nie chce się nam rozstrzygać różnych spraw, tylko my nie mamy już innej możliwości wyrażenia swojej opinii. Nie możemy akceptować lekceważenia prawa, czy działania bezprawnego. A mielibyśmy siedzieć w Kolegium i obradować o ważnych sprawach, akceptując to de facto - wyjaśnił sędzia.