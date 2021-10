Protest "S" w Luksemburgu. Bąkiewicz wśród związkowców

Związkowcy chcieli przekazać TSUE dwa dokumenty. Jeden to petycja wzywająca Trybunał do przestrzegania unijnego prawa. Drugi to "jednoosobowa decyzja zabezpieczająca o natychmiastowym zawieszeniu prac TSUE do czasu rozpatrzenia wniosku przez Krajowy Zjazd Delegatów co do legalności unijnego Trybunału" - informuje tysol.pl. Przedstawiciele związkowców nie zostali jednak wpuszczeni do budynku Trybunału.