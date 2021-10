Protest "S" przed siedzibą TSUE. Weźmie w nim udział Bąkiewicz

Tyszkiewicz poinformował, że w liście związkowcy zwracają przede wszystkim uwagę na nierzetelność postawy TSUE. - Decyzję wydano na podstawie wniosku jednej strony, bez rozpatrzenia całości sprawy. Kopalni nie można zamknąć z dnia na dzień. Jakby ktoś znał się na rzeczy to nie wydałby takiego postanowienia - przekonuje związkowiec. - To powinna być sprawa między kopalnią a miejscowościami przygranicznymi. Jeśli coś jest nie tak, to trzeba tę sprawę załatwić i rozwiązać problem, ale nie wolno podjąć takiej drastycznej decyzji, żeby z dnia na dzień zamknąć kopalnię, bo ta kopalnia już nigdy by nie ruszyła - dodał.