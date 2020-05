Protest przedsiębiorców w Warszawie. Sanepid karze uczestników. Paweł Tajnano zapowiada kolejny protest

Koronawirus. Protest przedsiębiorców w Warszawie. Sanepid karze uczestników.

Kandydat na prezydenta w wyborach 2020 ocenia, że wyglądało to na zaplanowaną akcję, żeby nie dopuścić do kolejnych protestów. W pewnym momencie została ona jednak przerwana. - U mnie też byli, ale nie zastali mnie w domu - tłumaczy Tanajno.

- Policja skierowała wnioski do sanepidu wobec wszystkich wylegitymowanych osób. W sumie w czwartek było ich ponad 150, a w piątek około 60. Niewykluczone, że niektóre z nich to te same osoby, wylegitymowane jednego i drugiego dnia. Pierwsze decyzje o ukaraniu wydane przed sanepid już do nas spływają i będziemy je doręczać. Dotyczą one różnych rzeczy: uczestnictwa w zgromadzeniu, braku maseczek czy nie zachowywania nakazanych odległości między osobami - powiedział Wirtualnej Polsce nadkom. Sylwester Marczak z KSP.