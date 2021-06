Protest Polski zablokował decyzję w sprawie szczytu UE

UE nie spotka się z Putinem

Pomysł prezydenta Francji nie spotkał się jednak z aprobatą wszystkich państw członkowskich, co oznacza, że na razie nie dojdzie do szczytu z udziałem Włądimira Putina. Protest przeciwko takiemu spotkaniu złożyła m.in. Polska wskazując na działania Rosji przy granicy z Ukrainą. Podobne stanowisko zajęła również Łotwa, której premier Krisjanis Karins stwierdził, że zapraszanie Putina na szczyt to ogromne ryzyko ze strony UE. Opinię tę poparł również prezydent Litwy Gitanas Nauseda.