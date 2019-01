Protest nauczycieli: Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos w sprawie skutków strajku na edukację

Protest nauczycieli: Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos. Twierdzi, że strajk nauczycieli spowoduje wstrzymanie matur i egzaminów gimnazjalnych, a dzieci ucierpią najbardziej.

Protest nauczycieli - Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos

Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, zabrał głos w sprawie protestu nauczycieli. Twierdzi, że jeżeli strajk spowoduje wstrzymanie matur, egzaminów gimnazjalnych i ogólnie procesu kształcenia, to właśnie dzieci stracą na tym najbardziej. Jak podaje Polsatnews Pawlak w Radiowej Jedynce, zaznaczył, że w minionym tygodniu rozmawiał z minister edukacji, Anną Zalewską i prezesem ZNP, Sławomirem Broniarzem. Celem dyskusji było zaproponowanie neutralnego gruntu do wyjaśnienia „pewnych kwestii” bez zbędnych emocji. Rzecznik Praw Dziecka wyraził obawę, że na strajku nauczycieli najbardziej ucierpią uczniowie .

Protest nauczycieli – dzieci ucierpią najbardziej

Zdaniem Mikołaja Pawlaka konieczny jest apel to wszystkich stron konfliktu po to, aby skorzystały z zaproszeń. Zapowiedział, że sam roześle je zarówno do samorządów, jak i do pozostałych związków zaangażowanych w spór oraz rodziców. Przypominamy, że w połowie grudnia 2018 Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. Poparł wówczas nauczycieli, którzy w formie protestu zaczęli masowo przechodzić na zwolnienia lekarskie. Wiadomo, iż w zeszłym tygodniu przedstawiciele wojewódzkich kuratoriów oświaty poinformowali, iż w większość województw nie ma jednak zwiększonej nieobecności nauczycieli w szkołach. Ze zwolnień lekarskich skorzystało najwięcej nauczycieli w Łodzi, gdzie aż ponad 800 pedagogów z około 30 placówek oświatowych przebywa na zwolnieniach lekarskich. W związku z zaistniałą sytuacją w niektórych instytucjach konieczne było odwołanie zajęć lekcyjnych.