Protest na Węgrzech. Chcą likwidacji "fabryki propagandy"

Peter Magyar do niedawna sam należał do partii Fidesz, której przewodzi Viktor Orban. Na początku roku polityk opuścił rządzące ugrupowanie i zrezygnował z wszystkich zajmowanych stanowisk, budując swoją pozycję w kontrze do premiera Węgier. Była to jego reakcja na ułaskawienie przez ówczesną prezydent Katalin Novak skazanego za tuszowanie przestępstw pedofilskich wicedyrektora domu dziecka.