Tak Zachód może wywrzeć presję na Putina? "To jedyny sposób"

Były prezydent pochwalił obecnego lokatora Pałacu Prezydenckiego. - Andrzej Duda zrobił jedną rzecz, która jest niedoceniana, ale naprawdę miała kolosalne znaczenie. Jeszcze przed wojną, to był bodajże grudzień 2021 roku, on zaprosił państwa Zełenskich do Wisły (…). Spotkanie miało charakter towarzyski. Spędzili tam weekend, a więc był czas na pogadanie, na pobiesiadowanie (…). To była wielka rzecz, ponieważ to stworzyło kapitał zaufania, który odegrał kolosalną rolę zaraz na początku wojny - przekonywał Kwaśniewski.