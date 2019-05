Protest fizjoterapeutów. Medycy zapowiadają zaostrzenie akcji

- Rozmowa z ministerstwem zdrowia trwa od wielu miesięcy i nie przynosi żadnych efektów - ocenił w sobotę przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek. Strajkujący fizjoterapeuci oraz pracownicy laboratoriów od poniedziałku zaostrzą protest głodowy.

Jak zaznaczała w sobotę Gierszon zaostrzenie protestu nie doprowadzi do paraliżu szpitali, a sami medycy mają zadbać o to, aby badania były wykonywane na czas. Będzie ich jednak mniej w poszczególnych placówkach. - Chcielibyśmy dojść do porozumienia, w rozmowach, które planowane są na przyszły tydzień - dodała.