Fizjoterapeuci i diagnostycy rozpoczynają protest głodowy

We wtorek grupa fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów rozpoczęła protest głodowy w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury. "Mamy dość" - piszą na Facebooku. Medycy od kilku miesięcy bezskutecznie walczą o podwyżkę płac.

Medycy domagają się spełnienia 7 postulatów: godnej płacy , bezpłatnych szkoleń doskonalących i i specjalizacyjnych, adekwatnej wyceny świadczeń, szybszego dostępu pacjenta do fizjoterapii, łatwego dostępu pacjenta do badań laboratoryjnych oraz poprawy warunków wynagrodzenia i pracy dla innych zawodów medycznych i niemedycznych.

Według przedstawicieli fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych, minister zdrowia Łukasz Szumowski miał obiecać wydzielone pieniądze na podwyżki. Z późniejszych wypowiedzi wynika - jak zaznacza portal "Polityka zdrowotna" - że o żadnej osobnej puli czy regulacji nie ma mowy, a pracownicy medyczni mają udać się do szefów szpitali o przyznanie podwyżek.

Do dyrektorów szpitali wysłano wiele listów z wnioskiem od podwyżki, jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Szefowie placówek medycznych odesłali z fizjoterapeutów i diagnostyków z powrotem do Ministerstwa Zdrowia, stwierdzając że resort "wprowadza opinię publiczną w błąd". Powołali się także na braki w budżecie poszczególnych szpitali. Z tego powodu medycy zaostrzyli swój protest.