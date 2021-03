Protest aktywistów Strajku Kobiet przed TK

- To, że tutaj stoimy na pewno nie zmieni wyroku TK i nie skruszy gmachu, który wybudował wokół sądownictwa PiS, ale my nie chcemy reakcji ze strony władz. Chcemy reakcji obywateli - powiedział jeden ze strajkujących.

Protestujący mają ze sobą plansze z hasłami: "To nie jest trybunał", "To nie jest kraj dla kobiet", "To nie są sędziowie".