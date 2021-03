Dzień Kobiet. Strajk Kobiet organizuje protest. "To nie jest dzień goździków i rajstop" [Relacja na żywo]

"8 Marca to nie jest dzień goździków i rajstop. 8 Marca to dzień gniewu i walki" - poinformowały na Facebooku przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Zachęciły do udziału w manifestacjach, które mają przetoczyć się przez całą Polskę. W Warszawie protest rozpoczął się o godz. 16. Zebrani szybko zostali otoczeni kordonem policji. - Robimy sobie disco na rondzie. Jak chcą za nami biegać, niech biegają. My świętujemy 8 marca - stwierdziła w rozmowie z WP liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Zapraszamy na relację na żywo.

Share