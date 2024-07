"Proszę nie okłamywać ludzi". Żukowska uderza w Petru

Jednak według szacunków Ministerstwa Finansów, jak podał money.pl, ubytek w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia w przyszłym roku wyniósłby cztery razy więcej, niż podał Petru. Mimo to poseł, który jest twarzą projektu, niestrudzenie go promuje. W środę zamieścił spot reklamowy na platformie X, w którym przekonuje, że obiecany projekt realizują, a "obniżka składki to nadzieja, że polskie firmy nie będą się zamykać".