Proste badanie może uratować życie. Lekarz nie ma wątpliwości

Rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. Prof. Cezary Szczylik, onkolog, który sam zmagał się z tą chorobą, podkreśla znaczenie badań profilaktycznych. "Niektóre badania profilaktyczne są banalnie proste, jak na przykład morfologia krwi czy test PSA, czyli zbadanie we krwi poziomu antygenu specyficznego dla prostaty. Takie badanie pozwala uratować życie" - mówił w rozmowie z PAP.

Prof. Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, zwraca uwagę na rosnącą liczbę młodszych pacjentów z nowotworami. "To może być jakiś cywilizacyjny syndrom. Na skutek niewłaściwego stylu życia, jak i zanieczyszczenia środowiska uszkodzenia w obrębie genomu są bardziej nasilone już we wczesnym okresie życia" - wyjaśnia.

Wielu pacjentów obawia się operacji i samego nowotworu. "Wciąż pokutują różnego rodzaju mity, choćby taki, że jak dotknie się guza, to on się wtedy rozsieje, co nie jest prawdą" - zaznacza prof. Szczylik. Podkreśla, jak ważny jest dobry kontakt z lekarzem i prowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i terapii.