Prośba wojska miesiąc przed inwazją na Ukrainę. Ujawniono dokumenty

Do innego incydentu tego typu doszło na Śląsku. Dron typu quadrocopter znalazł się w bliskiej odległości pod samolotem zmierzającym do lotniska Katowice - wynika z informacji służb prasowych Katowice Airport, do którego zgłoszenie o sytuacji skierowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).