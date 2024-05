Propaganda Kremla szaleje. "Biden obraził Putina"

"Mamy do czynienia z człowiekiem, którego znam od wielu lat. To okrutny tyran. Wspieramy Ukrainę i nadal będziemy to robić. Nie możemy ustąpić" - powiedział Biden na West Point, przypominając o zbrodniach popełnianych w Ukrainie przez armię wysłaną tam przez Putina. Rosyjski TASS w komentarzu jednak zdaje się tego nie zauważać .