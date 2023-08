Promuje sprzęt do leczenia autyzmu. Startuje z list Konfederacji

Konfederacja odkrywa wyborcze karty. W Szczecinie o mandat walczyć będzie m.in. Marcin Sowiński. To lekarz rodzinny z Dębna, a do tego antyszczepionkowiec, który promuje kosztujący kilka tysięcy złotych sprzęt służący rzekomo do leczenia depresji i autyzmu - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Eksperci mówią: to niebezpieczne.