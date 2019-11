Promocje na Black Friday 2019. Kolejne marki odsłaniają karty przed Czarnym Piątkiem

Black Friday 2019 zbliża się wielkimi krokami. Lada dzień tysiące klientów ruszą do sklepów w poszukiwaniu najlepszych promocji i wyprzedaży. Co przygotowały sklepy na ten wyjątkowy dzień?

Już w najbliższy piątek, 29 listopada , na całym świecie zostanie przeprowadzona akcja Black Friday 2019. Święto wyprzedaży narodziło się w USA i to tam ma najwięcej zwolenników. Amerykanie co roku tłumnie odwiedzają galerie handlowe, aby skorzystać z najlepszych promocji przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Czarny Piątek z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością również w Polsce. Z mało popularnego wydarzenia, Black Friday stało się długo wyczekiwanym świętem promocji. Do akcji przystępują znane marki, a rabaty potrafią zaskakiwać.

Black Friday 2019. Promocje na Czarny Piątek

Wiele marek czeka do ostatniej chwili z ogłoszeniem swojej oferty na Black Friday. Inne natomiast decydują się na uruchomienie wcześniejszych promocji, które mają zachęcić klientów do skorzystania z promocji przed Czarnym Piątkiem.

Drugą z wymienionych taktyk obrało CCC. Popularna marka obuwnicza oferuje swoim stałym klientom, należącym do "CCC Klub",* 20 proc. rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty*.