Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 19 min. temu Promocje na Black Friday 2019. Biedronka, Lidl, Kaufland – co przygotowały na Czarny Piątek? Promocje na Black Friday już rozgrzewają myśli wielu Polaków, którzy z niecierpliwością wyczekują największych w tym roku wyprzedaży. Co na Czarny Piątek przygotowały dyskonty? Biedronka, Lidl i Kaufland już zdradziły, co znajdzie się w ich ofercie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019. Czarny Piątek w sieciach Biedronka, Lidl i Kaufland (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK) Black Friday 2019 odbędzie się w piątek 29 listopada. Na całym świecie będzie to dzień jednych z największych wyprzedaży w tym roku. Do Czarnego Piątku przygotowuję się również Polacy, którzy z niecierpliwością przeglądają strony internetowe i gazetki promocyjne. Co na Black Friday przygotowały popularne dyskonty i kiedy zaczną się wyprzedaże? Black Friday 2019 Biedronka. Czarny Piątek od 21 listopada Promocje związane z Black Friday pojawią się w Biedronce już w czwartek, a z atrakcyjnych ofert będziemy mogli korzystać do 30 listopada. "Black Week", bo tak akcję nazwała Biedronka, zapowiada się interesująco. W ofercie dyskontu znalazły się ubrania, dekoracje do domu, narzędzia, meble, a także zabawki i akcesoria kuchenne. Jak niskie będą ceny? Z gazetki promocyjnej dowiadujemy się, że znaczną część produktów będzie przeceniona o ok. 30 proc. Najwyższe rabaty przekraczają 50 proc. Black Friday 2019 Lidl. Czarny Piątek od 25 listopada Lidl organizuje akcję wyprzedażową online i w sklepach stacjonarnych. W internecie z wysokich rabatów będziemy mogli korzystać już od 25 listopada. Akcja ta nosi nazwę "Black Week". Zwolennicy zakupów w sklepach stacjonarnych będą musieli poczekać do Czarnego Piątku. 29 listopada w atrakcyjnych cenach będzie można kupić odzież, narzędzia, elektronikę, meble, a także zabawki. Jak zapowiada Lidl, promocje tego dnia będą sięgały 80 proc. Black Friday 2019 Kaufland. Czarny Piątek od 21 listopada Kaufland postawił w tym roku na organizację "Black Week Sale". Akcja wyprzedażowa rozpocznie się w czwartek 21 listopada. W ofercie nie zabraknie sprzętu RTV i AGD, dekoracji do domu, narzędzi, zabawek, tekstyliów i akcesoriów kuchennych. Co ciekawe, specjalnie z okazji "Black Week Sale" w ofercie sieci Kaufland znalazły się również dziesiątki markowych produktów, które kupimy nawet 80 proc. taniej. Wyprzedaż w Kauflandzie potrwa do 30 listopada. Black Friday 2019 – lista sklepów organizujących Czarny Piątek Nie tylko dyskonty przystąpiły do organizacji wyprzedaży z okazji Black Friday. Czarny Piątek w Polsce odbędzie się również w sklepach: Venezia

Lista wszystkich sklepów organizujących Czarny Piątek 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl