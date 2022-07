Promocja CPK w Krokowej. Horała broni imprezy

Te słowa zachęciły dziennikarza Radia ZET do skomentowania celowości organizowania takiej imprezy w Krokowej. "Lekko złośliwy wpis pana ministra Horały zainspirował mnie do tego, by lekko złośliwie sprawdzić co łączy nadmorską gminę Krokowa z Centralnym Portem Komunikacyjnym, skoro to właśnie między innymi tu zdecydowano się promować CPK" - napisał na swoim profilu na Twitterze Maciej Bąk.