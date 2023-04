Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie Tuska. Lider PO komentuje

"Opinia publiczna powinna poznać fakty"

Do sprawy we wtorek odniósł się minister aktywów państwowych. - Jeśli prokuratura wszczęła to śledztwo, to widocznie miała do tego jakieś podstawy. Dajmy prokuratorom po prostu pracować. [...] Jeśli nie było przestępstwa, to na pewno śledztwo zostanie umorzone, a jeśli było, to Donald Tusk powinien być potraktowany tak, jak każdy inny obywatel - stwierdził Jacek Sasin w "Salonie politycznym Trójki" PR3.