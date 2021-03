Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Mysłowice-Wesoła

Tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła. Nie żyje dwóch górników

Zamknięcie ostatniej kopalni. "Potrzeba 10 lat na uporządkowanie wygaszenie"

Dwaj górnicy, którzy wyszli z zawału o własnych siłach, podczas transportu do szpitali byli przytomni. Jeden z nich trafił do szpitala św. Barbary w Sosnowcu, a drugi trafił do ośrodka w Katowicach-Ochojcu. Mężczyźni nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Prawdopodobnie wkrótce zostaną wypisani do domów.