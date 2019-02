Prokuratura podjęła decyzję w sprawie śmierci Leszka Millera jr

Jak ustaliła Wirtualna Polska, śledztwo w sprawie ewentualnego doprowadzenia do śmierci Leszka Millera juniora, syna byłego premiera zostało umorzone. Według śledczych, mężczyzna popełnił samobójstwo. W śledztwie badano m.in. tajemnicze okoliczności, które towarzyszyły temu tragicznemu wydarzeniu.

Tajemnicze okoliczności śmierci

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło 27 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy to ciało Leszka M. jr zostało znalezione w jednym z pomieszczeń domu, który zajmował. Na miejscu wykonano oględziny z udziałem techników policyjnych oraz prokuratora. Już wtedy wstępne ustalenia wskazywały na śmierć samobójczą .

Następnego dnia z urzędu Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w kierunku doprowadzenia syna byłego premiera namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życia. - Jest to kwalifikacja robocza śledztwa przyjmowana w przypadku tego typu zdarzeń – mówił wówczas prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Umorzenie śledztwa potwierdza, że syn byłego premiera odebrał sobie życie sam.

Kontrowersje wokół partnerki

Jak ustaliła Wirtualna Polska, na kilka godzin przed śmiercią syna byłego premiera Leszka Millera, w domu doszło do kłótni z partnerką Katarzyną. Jego ciało znalazła w niedzielę przed południem. - I to było najgorsze, co mnie w życiu spotkało. Zastać tak osobę, którą się kocha. To było koło 11-12 w południe. Spałam na dole, bo mieliśmy sprzeczkę, a on był wtedy u góry - mówiła partnerka syna byłego premiera.