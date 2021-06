Prokuratura odwoła się w sprawie sędziego Wróbla? Mec. Gregorczyk-Abram: Po wystąpieniu Ziobry tego się spodziewam

Co dalej?

W czasie posiedzenia Izby Dyscyplinarnej do sprawy sędziego Włodzimierza Wróbla odniósł się Zbigniew Ziobro. - Jeśli ktoś jest bezprawnie przetrzymywany, pozbawiony wolności, to też ktoś jest za to odpowiedzialny – powiedział Prokurator Generalny na konferencji prasowej. - Czy to jest sprawiedliwe, że ten, kto ma obowiązek podjąć decyzję, nie wykonał jej do końca, a potem egzekwuje odpowiedzialność wobec niższego personelu, który nie ma takie pozycji społecznej, nie ma immunitetu, nie ma możliwości bronić się tak jak wpływowy sędzia Sądu Najwyższego – mówił Ziobro.