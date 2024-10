Prokuratura o deportacji P. Szopy: Znamy już datę

- To może potrwać kilka dni. Nie ukrywam, że znam już datę - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, odnosząc się do kwestii deportacji Pawła Szopy z Dominikany do Polski. Mężczyznę aresztowano na Dominikanie, jest poszukiwany w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.