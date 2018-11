Prokuratura nie zajmuje się marszem Niepodległości. "Nie mamy żadnego zawiadomienia”

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w warszawskiej prokuraturze nie prowadzone są obecnie żadne postępowania dotyczące rządowego Marszu Niepodległości. Nieoficjalnie, śledczy czekają na policyjne ustalenia. Z kolei ubiegłoroczne śledztwo trwa nadal.

Przypomnijmy, że dzień po Marszu stołeczna policja wszczęła czynności w związku z użyciem materiałów pirotechnicznych (odpaleniem rac ) przez nieustalone osoby. - W trakcie dotychczasowych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunki osób podejrzewanych o popełnienie wykroczenia. Z uwagi na uzasadniony interes społeczny, a także w związku z ustawowym obowiązkiem ścigania przez policję sprawców przestępstw i wykroczeń , wizerunki te publikujemy na naszej stronie internetowej. Policjanci prowadzący przedmiotowe postępowanie zwracają się do wszystkich z prośbą o pomoc w identyfikacji osób widocznych na zdjęciach – informuje Komenda Stołeczna Policji.

Tymczasem, śledztwo w sprawie ubiegłorocznego Marszu dotyczące propagowana faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym trwa nadal. Wszczęto je w ubiegłym roku w listopadzie. Okazuje się, że do dziś nie udało się ustalić osób, które za to odpowiadają.