Prokuratura Krajowa grozi Leszkowi Balcerowiczowi pozwem. Przez wywiad

Prokuratura Krajowa żąda od Leszka Balcerowicza przeprosin. Wszystko przez wywiad, jakiego udzielił "Gazecie Wyborczej". Balcerowicz mówił w nim o rozliczeniu "prokuratorów, którzy niszczą innym życie". Jeśli ekonomista nie spełni roszczeń, Prokuratura nie wyklucza pozwu.

- Nie można popełnić tego samego błędu, co po poprzednich rządach PiS. Prokuratorów Ziobry, którzy niszczą innym życie, trzeba będzie uczciwie rozliczyć. Już teraz zbieramy ich nazwiska - mówił były wicepremier "Wyborczej".

W ocenie Prokuratury Krajowej zarzuty sformułowane przez Balcerowicza nie mają pokrycia w faktach. Wystosowała więc do niego wezwanie do usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych.

Treść pisma przytacza portal rp.pl. Prokuratura wskazuje w nim m.in., że nie jest prawdą, jakoby w jednostkach organizacyjnych prokuratury dochodziło do "ścigania i oskarżania niewinnych albo nieścigania winnych", "stawiania ludziom zarzutów bez dowodów albo wbrew nim", ani że "o 40 proc. więcej osób może paść ofiarą prokuratorów Ziobry i zostać niesprawiedliwie oskarżonych i aresztowanych".

"Bonanza zaczyna się kończyć"

Były minister finansów porównał wydatki PiS do sytuacji w Grecji, w której rząd przed kryzysem "pozwalał sobie przez ileś lat dobrej koniunktury funduszy europejskich".

- Ta bonanza zaczyna się kończyć. To nie jest tak, że jeżeli człowiek w danym roku wygra los na loterii, to z tego powodu będzie twierdzić, że każdego roku wygrywa. To jest mniej więcej propaganda Mateusza Morawieckiego i PiS-u - podsumował Balcerowicz.