Prokuratura Krajowa chce uchylić immunitety trzem sędziom SN. Oświadczenie I prezes

We wtorek Prokuratura Krajowa przekazała, że chce uchylić immunitety trzem sędziom Sądu Najwyższego . Według organu miel oni doprowadzić do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładzie karnym.

Stanowisko I prezes SN ws. odebrania immunitetów trzem sędziom

Stanowisko sędziów SN

Do sprawy odniosło się ponad 60 sędziów SN (czynnych i w stanie spoczynku). W ich oświadczeniu poinformowano, że kierowania wniosków o uchylenie immunitetów ma na celu zdyskredytowanie sędziów, którzy krytycznie podchodzą do zmian w systemie sprawiedliwości. Dodano również, że to próba wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do pozostałych.