Prokuratura kontra Gawłowski. Sprawa wniosku o areszt

Po czwartkowej zgodzie Sejmu na postawienie nowych zarzutów posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu śledczy nie będą wnosić o zgodę na zatrzymanie. Teoretycznie posłowie zgodzili się już na to, ale wniosek nie zawierał prośby o zgodę na areszt.

Kilka dni temu Sejm zgodził się z na prośbę prokuratury ze Szczecina na "na uchylenie immunitetu i areszt tymczasowy". Problem w tym, że takie sformułowanie zawarto tylko w tytule pisma wysłanego do marszałka Sejmu. W treści wniosku kwestii zgody na stosowanie środka zapobiegawczego prokuratura już nie podnosiła.

Wszystko wskazuje na to, że śledczy nie będą ponownie występować do Sejmu ws. Gawłowskiego. Prokuratura nie będzie wnioskować do Sejmu o możliwość zatrzymania posła PO - podaje Radio Zet.