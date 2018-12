Stanisław Gawłowski znalazł "winnego" swoich problemów. Wskazał na Tadeusza Rydzyka

- Kiedyś zdarzyło mi się cofnąć mu Tadeuszowi Rydzykowi dotację na Geotermię w Toruniu i wtedy usłyszałem od jednego z ważnych dzisiaj kardynałów, że Rydzyk się na mnie zemści - powiedział były sekretarz PO Stanisław Gawłowski, komentując swoje problemy z prawem.

Słowa Gawłowskiego padły na antenie RMF FM. Wyraził przekonanie, że w jego sprawie nie decyduje szeregowy śledczy, tylko - jak wymieniał - "PiS, Ziobro i zakładam Kaczyński". Wskazywał, że "nie ma podstaw, żeby ponownie trafił do aresztu".

- Jeśli to sprawa polityczna, do dlaczego żaden inny polityk PO nie ma takich kłopotów jak pan? - zapytał prowadzący audycję Robert Mazurek. - Mam pewien związek z ojcem Rydzykiem, który powoduje, że ojciec Rydzyk i całe to środowisko bardzo mnie nie lubi - stwierdził Gawłowski. - Kiedyś zdarzyło mi się, cofnąć mu (Tadeuszowi Rydzykowi) dotację na Geotermię w Toruniu i wtedy usłyszałem od jednego z ważnych dzisiaj kardynałów, że Rydzyk się na mnie zemści - dodał.