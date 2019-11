Prokuratura jednak zbada zbiórkę na seicento. Zaginęło 150 tys. zł

Prokuratura w Krakowie uwzględniła zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie zaginionych 150 tys. zł na nowe seicento dla Sebastiana Kościelnika. Wcześniej śledczy uznali, że nie będą się zajmować sprawą Rafała B., który najpierw zorganizował zbiórkę na nowe seicento \, a następnie stracił wpłacone przez internautów pieniądze.

Zażalenie na decyzje krakowskiej prokuratury złożył pełnomocnik Sebastiana Kościelnika. Jak poinformowała "Gazeta wyborcza", prok. Janusz Hnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury, potwierdził, że zostało ono uwzględnione. A to oznacza, że śledczy sprawdzą, co się stało z zaginionymi pieniędzmi i czy Rafał B. popełnił przestępstwo.

- Nawet jeśli pieniądze stanowiły własność organizatora zbiórki, to cel wpłaty był taki, że te pieniądze miały być dla innej osoby. A zatem on, rozporządzając mieniem w sposób inny niż cel zbiórki, doprowadził do niekorzystnego zarządzania pieniędzmi internautów – mówił Wirtualnej Polsce mec. Władysław Pociej.