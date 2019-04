Prokurator z Częstochowy oskarżony o zlecenie pobicia. Wiadomo, kto miał skończyć na wózku

To były dyrektor szpitala w Radomsku miał zostać ciężko pobity na zlecenie prok. Cezarego F. W tle sprawy pojawił się konkurs na ordynatora jednego z oddziałów placówki medycznej. Startowała w nim żona oskarżonego prokuratora.

Częstochowski prokurator Cezary F. został oskarżony o "podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie". Miał zlecić pobicie na tyle poważne, by inny człowiek skończył na wózku inwalidzkim.