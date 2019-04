Prokurator z Częstochowy oskarżony. Miał zlecić ciężkie pobicie

Prokurator Cezary F. miał namawiać do ciężkiego pobicia człowieka, z którym wszedł w konflikt. Chciał, by jego wróg przez resztę życia jeździł na wózku inwalidzkim. Śledczy ustalili, że w zamian oferował pomoc osobom, które miały tego dokonać.

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu F., prokuratorowi z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Mężczyznę oskarżono o "podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie". Grozi mu do 10 lat więzienia.