Prokurator od Ziobry dbał o wizerunek. Doradzało mu trzech ekspertów

Dariusz Barski, były Prokurator Krajowy, w czasie pełnienia swojej funkcji przykładał dużą wagę do tego, jak jest postrzegany. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", tylko dwóch spośród pięciu doradców Barskiego to eksperci w zakresie prawa. Aż trzy osoby to specjaliści od wizerunku.