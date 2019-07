Prokurator ds. Russiagate zeznawał w Kongresie. "Rosja pomagała Trumpowi"

Robert Mueller, który stworzył ponad 400-stronicowy raport na temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie, został przesłuchany w Kongresie USA. - Rosyjski rząd wtrącał się w wybory prezydenckie w 2016 roku w sposób zdecydowany i systematyczny - rozpoczął swoje zeznania.

Mueller podkreślał, że z jego ustaleń wynika, iż ingerencja Rosjan w wybory prezydenckie w 2016 roku przyczyniła się do zwycięstwa Donalda Trumpa. Prawnik zaznaczał, że Rosjanie postrzegali zwycięstwo Trumpa jako "bardzo korzystne" dla ich kraju.

Autor raportu stanowczo zaprzeczył interpretacji Trumpa, który na Twitterze napisał, że dokument "kompletnie oczyszcza go z zarzutów". Podczas przesłuchania Mueller ujawnił, że Donald Trump chciał go zwolnić, ponieważ prowadził on śledztwo ws. utrudniania przez prezydenta działania wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu ws. Russiagate.