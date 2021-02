Projekt zakazujący odmowy przyjęcia mandatów do kosza? "Nie ma zgody w koalicji"

Początek stycznia. Do Sejmu wpływa projekt nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach dotyczących wykroczeń. Pomysł autorstwa grupy posłów klubu Zjednoczonej Prawicy - PiS i Solidarnej Polski (bez akceptacji posłów Porozumienia) - zakłada m.in. propozycję zniesienia możliwości odmowy mandatu.

Mandaty - jak mówi treść nowelizacji - byłoby można jedynie zaskarżyć do sądu. W ciągu siedmiu dni. Słowem: ukarana mandatem osoba musiałaby sama przedstawić dowody na to, że jest niewinna .

Inne zdanie mają przedstawiciele Solidarnej Polski - formacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - którzy w mediach chwalą projekt i forsują go w politycznych kuluarach. Wtórują im niektórzy parlamentarzyści PiS.

Ci mniej radykalni z kolei przyznają: - Nie mieliśmy pojęcia o tym projekcie. Dla ludzi to zamordyzm.

Projekt Solidarnej Polski odbierający obywatelom prawo do odmowy przyjęcia mandatu miał być omawiany na spotkaniu Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia) w pierwszych tygodniach stycznia. Tak się jednak nie stało.

Niektórzy politycy PiS przekonywali nawet, że projekt jest wręcz… korzystny dla obywateli. - Sąd potwierdza prawidłowość tego mandatu, natomiast my chcemy sprawić, aby sytuacja była odwrotna, aby obywatel miał możliwość zaskarżenia mandatu, nawet w sytuacji, w której normalnie dzisiaj on mógłby ten mandat przyjąć i nie miałby żadnych środków prawnych do własnej ochrony - starał się wyjaśniać wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.