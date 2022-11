Program specjalny Wirtualnej Polski

Na późny wieczór zwołane zostało specjalne posiedzenie rządu. Doszło do tego po wydarzeniach, które miały w województwie lubelskim - w miejscowości Przewodów niedaleko Hrubieszowa. Miał tam miejsce wybuch, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Co kluczowe, Przewodów znajduje się niedaleko granicy z Ukrainą. W konsekwencji Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Później zapadła decyzja o zwołaniu także posiedzenia rządu. - Nie możemy potwierdzić informacji o rosyjskich rakietach na terytorium Polski - powiedział we wtorek, komentując te wydarzenia, rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder. W Wirtualnej Polsce trwa program specjalny.