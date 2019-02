Prognoza pogody. W weekend spore ochłodzenie

Za sprawą wyżu znad zachodniej i środkowej Europy Frauke do czwartku włącznie prawie w całej Polsce będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów, a na dodatek z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Jednak w weekend czeka nas zmiana pogody i chwilowe ochłodzenie.

W weekend czeka nas zmiana pogody (ventusky)

Polska podzielona

W środę przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Jedynie na południowym-wschodzie Polski (od centralnej i południowej Lubelszczyzny po Podkarpacie i południową Małopolskę), ale tylko do południa będzie się jeszcze nieco mocniej chmurzyć i miejscami od czasu do czasu może popadać słaby deszcz, a wysoko w Karpatach śnieg i deszcz ze śniegiem, jednak i tutaj po południu rozpogodzi się i słońca nam nie zabraknie.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+7) – (+9) st. C na wschodzie do (+12) – (+14) st. C na zachodzie kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, tutaj od (+3) do (+6) st. C.

Prognoza pogody na czwartek

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie.

Wyjątek do południa stanowić będzie północny pas Polski (od Zachodniopomorskiego przez północne Kujawy i Pomorskie po Warmię, Mazury, północne Mazowsze i Podlasie), jednak tutaj po południu (za wyjątkiem południowego Podlasia) pogoda się poprawi – opady pozanikają, rozpogodzi się i słońca nam nie zabraknie.

Natomiast po południu chmur przybędzie i popada słaby deszcz w centrum i na wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny.

W ciągu dnia w całym kraju powieje porywisty wiatr do 35 – 60 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+6) – (+8) st. C na północy do (+10) – (+14) st. C w centrum, na zachodzie i na południu Polski.

Kolejne dni w pogodzie

Niestety już od piątku do niedzieli włącznie zapowiada się zmienna aura i przejściowe ochłodzenie.

O ile w piątek i w niedzielę przez obszar Polski przemieszczać będą się fronty atmosferyczne związane z ośrodkami niżowymi znad Rosji i Morza Norweskiego, które przyniosą zmienną aurę z opadami deszczu, o tyle w sobotę (na jeden dzień) nad Polską "zagości" pogodny wyż i słońca nie powinno nam brakować.

Przez cały piątek pogodnie i dość słonecznie będzie w pasie po przekątnej kraju (od północno – zachodniej przez centralną po południowo – wschodnią Polskę).

Natomiast na południowym – zachodzie i południu (od południowej części Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę po Śląsk i Małopolskę) będzie się mocniej chmurzyć i tutaj popada przelotny deszcz, wysoko w Sudetach, Beskidach i Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Do południa chmur przybędzie także w północno – wschodniej Polsce (w Pomorskim, Warmii, Mazurach, a po południu również na Mazowszu i tutaj popada słaby deszcz i deszcz ze śniegiem.

W ciągu dnia na wschodzie kraju powieje porywisty wiatr do 30 – 40 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+1) – (+3) st. C na północnym – wschodzie do (+7) – (+9) st. C na zachodzie i południu Polski.

