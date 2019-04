Prognoza pogody na Wielkanoc. "Możliwy grad i wyładowania atmosferyczne"

Po chłodniejszym okresie temperatury mają zacząć rosnąć. Zdaniem synoptyków, Wielkanoc może przynieść nawet ponad 20 st. C. - Ale ekspansja mniej stabilnej masy powietrza zaowocuje też konwekcją, a w konsekwencji opadami, gradem i wyładowaniami - informuje Jarosław Turała, bloger pogodowy.

We wtorek do Polski wejdzie front z południa. Sięgnie aż do Mazowsza i południowej części Podlasia przynosząc opady deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem i śniegu (głównie w górach).