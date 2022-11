Prognoza pogody na najbliższe dni. Nadciąga niebezpieczny niż genueński

Pogoda na najbliższe dni. Nawet 15 cm śniegu

Wkraczający do wschodniej Polski niż genueński charakteryzuje się dużą dynamiką oraz wysoką wilgotnością towarzyszących mu mas powietrza. Jak przewidują synoptycy, przerodzą się one w śnieżyce, które mogą nawiedzić część regionów już we środę, 23 listopada. Ze względu na spodziewane, silne opady śniegu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części województw: lubelskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Te obowiązywać mają od środy 23 listopada, do czwartku. Dodatkowo IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu, które mają pojawić się w pasie od wschodu do centrum kraju.