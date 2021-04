Prognoza pogody na majówkę. Długi weekend pod parasolem

Weekend majowy nie przyniesie przełomu w pogodzie. Na niebie nadal będzie sporo chmur, z których popada deszcz. Miejscami opady będą bardzo intensywne. Pogoda na majówkę z szarugą za oknem. Prognoza nie zostawia złudzeń

Dominacja zatok niżowych nad Europą Środkową sprawi, że to będzie wyjątkowo deszczowa majówka. Wszystko przez ucieczkę wyżów na niższe szerokości geograficzne. Wartości na termometrach podczas weekendu nie przekroczą 15 st. C.

Pogoda na majówkę. Piątek ostatnim ciepłym dniem

Piątek, 30 kwietnia przyniesie jeszcze sporo ciepłych chwil, jednak z każdą godziną na niebie będzie rosnąć zachmurzenie aż do wystąpienia opadów deszczu. Nad morzem 10 st. C, na Mazurach 12 st. C, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej 16 st. C. Najcieplej na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 17 st. C.

Prognoza pogody na majówkę. To będzie deszczowy weekend

Pogoda w sobotę, 1 maja. Przez większość dnia niebo szczelnie przykryte deszczowymi chmurami nimbostratus. Po południu termometry wskażą od 9 st. C na Mazurach, 11 st. C na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, w Górach Świętokrzyskich. Najcieplej, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie.

Pogoda zaskoczy nas w majówkę? Synoptyk IMGW o prognozach

Pogoda w niedzielę, 2 maja. Duże zachmurzenie pojawi się w centrum i na północnym wschodzie, ale bez opadów. Przewaga pochmurnego nieba utrzyma się także na Pomorzu, Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Do końca dnia na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Górach Świętokrzyskich i na południu Mazowsza intensywne opady deszczu, nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy! Lokalnie dojdzie do licznych podtopień - zwłaszcza na południowym - wschodzie Polski.

W niedzielne popołudnie na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu Gdańskim 7 st. C. Na Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu 8 st. C, od Pomorza Zachodniego przez północną i wschodnią część Wielkopolski, Ziemię Łódzką po północną i zachodnią część Małopolski i Górny Śląsk 10 st. C. Na Ziemi Lubuskiej, południu Wielkopolski, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, wschodzie Małopolski i na południu Podkarpacia 11 st. C.

Pogoda w poniedziałek, 3 maja. Termometry z trudem wskażą od 9-11 st. C. W regionach województw wschodnich maksymalnie 12-13 st. C. Na niebie zgromadzi się sporo deszczowych chmur. Najcieplej w pasie województw zachodnich i południowych do 14-15 st. C. Przeważnie duże zachmurzenie, bez większych szans na rozpogodzenia.

Tomasz Leszczyński