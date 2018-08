Prognoza pogody na dziś - 8 sierpnia. IMGW ostrzega

Polska może być dziś najgorętszym miejscem w Europie. W województwie lubuskim temperatura przekroczy 35 stopni, gorąco będzie też w pozostałej części kraju. Ostrzeżenie III stopnia przed upałem wydał IMiGW.

Temperatura będzie prawdziwym wyzwaniem dla mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Słupek rtęci sięgnie tam 35 stopni, a według niektórych serwisów pogodowych nawet je przekroczy. Według ventusky.com Polska będzie najgorętszym miejscem w Europie - ex aequo z okolicami Berlina - na termometrach w tych rejonach prognozowane jest aż 37 kresek. Polskim "trójkątem gorąca" będzie obszar położony między Szczecinem, Gorzowem i Zieloną Górą. To efekt wyżu Johannes (polski Jan), który sprowadza do nas zwrotnikowe masy powietrza.

Ostrzeżenia przed upałem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Unikajmy przebywania w pełnym słońcu i zbędnego wysiłku fizycznego. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku" - ostrzegają służby. Lekarze alarmują, że tak wysokie temperatury mogą doprowadzić do problemów ze zdrowiem, a nawet do śmierci. I apelują o niebagatelizowanie objawów udaru słonecznego. To ból głowy, w klatce piersiowej, wymioty i dreszcze. Osoby starsze nie powinny wychodzić w taką pogodę z domu. Wszyscy powinniśmy mieć nakrycie głowy. Trzeba też pić co najmniej 2 litry płynów w ciągu dnia.