Prognoza pogody na dziś - 5 stycznia. Temperatury na plusie, sporo opadów

Weekend przywita nas nieznacznym ociepleniem. Wciąż musimy się jednak liczyć z raczej pochmurną aurą i sporą ilością opadów, głównie deszczu i deszczu ze śniegiem.

Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Lubuskiej (6 st. C). Tam też mogą pojawić się krótkie przejaśnienia. Najmniej kresek termometry pokażą natomiast na Podkarpaciu (0 st. C) i Suwalszczyźnie (1 st. C).