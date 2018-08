Prognoza pogody na dziś - 5 sierpnia. Aura się pogorszy. Chłodniej, ale nadal gorąco

Niedziela przyniesie długo oczekiwany spadek temperatury. Termometry będą wskazywać nawet o kilka kresek mniej. Mimo to, wciąż trzeba zachować ostrożność, bo zagrożeniem mogą być gwałtowne burze z gradem.

W porównaniu do poprzednich dni, które były mocno upalne czeka nas delikatne ochłodzenie. Na północy kraju słupki rtęci pokażą od 21 do 25 kresek. W pozostałej części Polski będzie cieplej. Termometry pokażą od 26 do 29 stopni Celsjusza. Najgorętszym punktem na mapie będą okolice Tarnobrzega z 30 st. C.