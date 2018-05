Prognoza pogody na dziś - 31 maja. Żar poleje się z nieba, ostrzeżenia przed upałami

W całej Polsce będzie bardzo gorąco. Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć burze. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla czterech województw.

Czwartek od rana będzie ciepły. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr, który w porywach burzowych może jednak osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Chociaż w całej Polsce będzie gorąco, największe upały są prognozowane na zachodzie kraju. W Zielonej Górze i we Wrocławiu termometry wskażą 32 st. C, a w Gorzowie Wielkopolskim 31 st C. Stosunkowo najchłodniej będzie na Podlasiu oraz na Mazurach, gdzie prognozowane są temperatury w granicach 27-28 st. C.