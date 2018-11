Prognoza pogody na dziś - 27 listopada. Słonecznie i pogodnie w centrum. Na południu śnieg

Mieszkańcy centralnej i zachodniej Polski nie powinni mieć we wtorek powodów na narzekań. Będzie pogodnie i jak na tę porę roku ciepło. Gorzej może być na północy. Tam niewykluczony deszcz i śnieg. Zadowoleni nie będą na południu, gdzie IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe.

Lokalnie o poranku mgły mogą ograniczać widoczność do ok. 300 m. Pojawi się też szadź. Mroźnie będzie w górach i na przedgórzu. Tam od -4 do -2 st. C. Na południu i wschodzie kraju termometry pokażą od -1 do +1 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze Polski słupki rtęci pokażą od 2 do 5 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach może osiągać w porywach prędkość 65 km/h.