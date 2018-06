Prognoza pogody na dziś - 2 czerwca. Burzowo w całym kraju

Przed nami kolejny upalny, ale i burzowy dzień. Początkowo możemy liczyć na słońce, ale z godziny na godzinę przybywać będzie chmur. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i opadami gradu.

Po pogodniejszym poranku, w ciągu dnia w kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą - mocno wypiętrzone chmury kłębiaste przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami i od czasu do czasu przelotnie popada deszcz i występować będą burze.

Burze lokalnie mogą być gwałtowne z porywistym wiatrem dochodzącym do 80 km/h, intensywnymi opadami deszczu, a nawet z opadami gradu. Podczas burz może spaść od 20 mm do 30 mm deszczu, ale lokalnie na południu może być to nawet 50 mm.