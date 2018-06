Czerwiec będzie upalny. "Jakbyśmy leżeli na południu Europy"

Kwiecień i maj rozpieszczały nas rekordowo wysokimi temperaturami i słońcem. Chociaż od wtorku ma się nieco ochłodzić, czerwiec będzie równie ciepły. Klimat nad Polską się zmienia i wiele wskazuje na to, że niedługo możemy mieć już tylko 2 pory roku: upalne suche lato i deszczowe zimy.

Rafał Maszewski (klimatolog, autor portalu PogodaWToruniu.pl i wykładowca akademicki): W Marcu odnotowywaliśmy nawet po -30 st. C., a kwiecień rzeczywiście był najcieplejszy w historii pomiarów... czyli co najmniej w ciągu ostatnich około 200 lat. Dane z maja są jeszcze analizowane, ale prawdopodobnie ten tegoroczny będzie drugim najcieplejszym w historii pomiarów.

Od wtorku ma się na chwilę ochłodzić, ale nie oznacza to, że będzie zimno. Temperatura spadnie do około 20 st. C. Odczujemy ochłodzenie, ale głównie dlatego, że przyzwyczailiśmy się ostatnio do upałów.