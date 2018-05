Prognoza pogody na dziś - 19 maja. Z północy napływa chłodniejsze powietrze

W sobotę 19 maja przez cały dzień na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze.



W ciągu dnia termometry wskażą od 16 st. C. do 17 st. C. na południowym - wschodzie Polski. W centrum i na zachodzie kraju będzie cieplej, bo od 19 st. C. do 21 st. C. A w woj. lubuskim termometry pokażą nawet do 22 st. C.